Trovato con due etti di marijuana e un bilancino: arrestato un 33enne

Fermato in auto per un controllo lo trovano con due etti di marijuana e un bilancino: arrestato un 33enne. E' successo ieri mattina, 14 maggio 2024 durante un controllo dei carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema.

Arresto per spaccio

Verso le 8.30, i militari della Radiomobile di Crema hanno controllato a Salvirola un uomo alla guida della sua auto, senza trovare nulla. In seguito, hanno deciso di perquisire la sua abitazione a Bagnolo. Qui, hanno controllato le varie stanze dove hanno trovato quattro barattoli in vetro e una bustina contenenti quasi 200 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, altri barattoli con tracce

di marijuana e dei fogli sui quali erano indicate precedenti pesature e la qualità della marijuana. Tutto è stato sequestrato, il 33enne è stato

dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato in caserma a Crema. Successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina e conclusa con la convalida dell’atto ed il rinvio dell’udienza al prossimo mese di settembre, l’uomo è stato liberato.

