Trescore piange Gianni Bolzoni, il volto sorridente della trattoria del Fulmine

Gianni Bolzoni, titolare della trattoria divenuta famosa in tutt’Italia, è mancato nella notte. Lo ha stroncato il Coronavirus.

Gianni Bolzoni ristoratore d’eccellenza

Una vita dedicata alla sua passione, la cucina, che lo aveva reso famoso in tutta la Penisola. Nel 1963 aveva preso in mano l’osteria di famiglia riuscendo a guadagnarsi una Stella Michelin e la presenza assidua su tutte le principali guide della ristorazione. La notizia della sua scomparsa è stata uno choc per la comunità. Bolzoni era era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di San Donato Milanese, ma nonostante tutti gli sforzi dei medici ieri sera si è aggravato ed è spirato nella notte. La salma è stata tumulata oggi, giovedì, alle 11, nel cimitero locale.

