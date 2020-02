Nel mese di dicembre 2019 i treni delle sottoelencate direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Lo fa sapere Trenord in una nota in cui comunica a chi spetta il Bonus marzo 2020.

Treni, ecco a chi spetta il Bonus marzo 2020

Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l’abbonamento mensile di marzo 2020 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Per l’attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, si invita a consultare la sezione ”Bonus” (Allegato 6) e “l’Art.40” delle Condizioni Generali di Trasporto Trenord [clicca qui].

Per consultare l’indice di affidabilità di tutte le direttrici del mese di dicembre 2019 clicca qui.

