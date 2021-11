Tremendo schianto sulla Bergamina, ferita una donna

Agnadello

E' successo oggi poco prima delle 15. La donna è cosciente ma le sue condizioni restano serie.

Tremendo schianto, oggi pomeriggio, 23 novembre 2021, lungo la Provinciale 472 ad Agnadello. Una donna è rimasta seriamente ferita. Sul posto anche l'elisoccorso del 118. In auto con lei c'era anche un grosso cane, illeso.

Schianto sulla Provinciale

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi nel tratto della Provinciale 472 "Bergamina" che porta da Arzago a Pandino, all'altezza dell'abitato di Agnadello, a poca distanza dal caseificio. Nello schianto sono rimasti coinvolti un Tir e un'auto. L'impatto è stato violentissimo e l'auto è finita fuori strada in un campo che costeggia la provinciale.

La donna era alla guida di una Citroen C3 e proveniva da Treviglio. Secondo una prima ricostruzione, durante la manovra per svoltare a sinistra, non avrebbe dato precedenza al Tir che procedeva in direzione opposta e che era diretto ad Arzago per scaricare la sua merce. Dopo l'impatto il conducente del Tir ha subito soccorso la donna, residente a Sondrio, rimasta con una gamba incastrata tra le lamiere.

Ferita una donna, arriva l'elisoccorso

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco di Crema e alla Polizia Stradale di Crema sono arrivate anche un'automedica e un'ambulanza della Croce bianca di Melzo. Attivato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia in codice rosso. La donna è cosciente ma ha riportato gravi ferite alla gamba ed è stato disposto il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Pavia. A bordo con lei anche il suo cane, rimasto illeso e preso in custodia dai soccorritori. Per liberare la strada, è intervenuto il soccorso stradale "Scaramuzza" di Rivolta.