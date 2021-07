Tremendo schianto a Soncino, muore motociclista di 55 anni

Un uomo ha perso la vita, questa mattina, 1 luglio 2021, dopo essere rimasto coinvolto in un tremendo schianto a Soncino.

Schianto a Soncino

La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti dopo le 8 di questa mattina. L'incidente, che ha coinvolto un motociclista e un mezzo pesante, si è verificato in via Bergamo, la strada che dal borgo conduce a Gallignano, all'altezza del civico 24.

Violento l'impatto, tanto da non lasciare scampo all'uomo, un 55enne, morto poco dopo. Sul posto un'ambulanza della Croce verde di Soncino in codice rosso, ma vista la gravità delle condizioni dell'uomo era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Tutto inutile, purtroppo.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Crema e i Vigili del fuoco di Brescia.