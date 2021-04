Tredicenne si ubriaca con la vodka al parco, trovata in coma etilico

Una ragazzina di 13 anni di Rivolta d’Adda è stata trovata ieri pomeriggio, domenica di Pasqua, in stato di incoscienza, in un parco pubblico del paese. Forse per una delusione amorosa ha assunto vodka fino a perdere i sensi.

Allarme al parco Camagna

A salvarla sono stati i carabinieri e soccorritori. L’allarme è scattato attorno alle 18. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito serie: sul posto una pattuglia, e un’ambulanza della Croce bianca locale. La ragazza aveva perso i sensi, ed è stata portata in ospedale a Crema.

