Tredicenne scappa di casa per non stare con la madre: ritrovata a Cremona

Lieto fine

Non voleva trascorrere il weekend con la madre, dopo alcuni dissidi. Intervengono i carabinieri

Tredicenne esce di casa per andare a scuola, ma in realtà viaggia da Verona a Cremona, per stare da un'amica. La fuga è però finita con l'intervento dei carabinieri, che l'hanno riaffidata ai genitori. Ai militari ha spiegato di essersi allontanata perché non voleva trascorrere il weekend con la mamma, dopo alcuni dissidi. Ne dà notizia PrimaCremona.it

Allarme a Verona, ritrovata a Cremona

Tutto è cominciato verso le 18 di ieri, venerdì 18 febbraio, quando la giovanissima è stata trovata a Cremona a casa della zia di una sua amica che aveva deciso di andare a trovare per questo weekend, senza però avvisare preventivamente i genitori dei suoi spostamenti.

Non voleva stare con la madre nel weekend

La 13enne aveva deciso di non trascorrere il weekend con la madre per dissidi personali e con la scusa di uscire di casa per andare a scuola, è partita dalla provincia di Verona e, utilizzando tre differenti autobus, è giunta a Cremona dove ad attenderla c’era una sua coetanea che conosce da tempo e che l’avrebbe ospitata a casa della zia.

Partita alle 07.30 di ieri con il primo autobus, ha deciso di scrivere un messaggio alla madre soltanto nel pomeriggio per informarla di quali fossero le sue reali intenzioni per questo fine settimana.

La richiesta di intervento ai carabinieri

La donna ha informato il padre della ragazza che, ovviamente preoccupato, ha contattato i carabinieri di Verona informandoli che la figlia si trovava a Cremona e che voleva che la trovassero per verificare le sue condizioni di salute e riaccompagnarla a casa. Da Verona è quindi partito l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Cremona e alle pattuglie sul territorio e una gazzella del Radiomobile si è recata immediatamente presso la casa in cui doveva trovarsi la 13enne.

La zia dell’amica della 13enne ha confermato che la giovane era sua ospite e che la nipote e l’amica erano andate al centro commerciale CremonaPo a fare un giro. Contattate le due giovani, sono rientrate immediatamente a casa e la 13enne, che stava bene, è stata presa in consegna dai militari della Radiomobile e accompagnata al sicuro presso la caserma Santa Lucia. I militari hanno contattato il padre che quindi è stato tranquillizzato e che ha tirato un sospiro di sollievo per la positiva conclusione della vicenda.

Riportata a casa dal padre

I carabinieri hanno poi parzialmente ricostruito come la 13enne aveva trascorso la giornata da quando era uscita di casa fino al momento in cui la pattuglia della Radiomobile l’ha trovata e portata al sicuro. Nella serata la 13enne è stata riaffidata al padre che l’ha riaccompagnata a casa.