Tre nuove volontarie per la Croce bianca: "Vogliamo aiutare le altre persone"

La sezione rivoltana della Croce Bianca di Milano accoglie con entusiasmo tre nuove volontarie, che hanno appena completato con successo il corso di formazione di 120 ore, ottenendo la certificazione che le abilita a intervenire nei servizi di emergenza. Nada Clerici, Greta Cornalba e Daniela Foglio sono pronte a fare la differenza, dopo aver superato l’esame finale la scorsa domenica a Cremona.

Tre nuove volontarie per la Croce bianca

Il corso, suddiviso in due moduli (42 ore per i servizi secondari e 78 ore per il 118) ha dato loro le competenze necessarie per rispondere alle emergenze con professionalità e prontezza. Nada e Greta, madre e figlia di Pandino, e Daniela, residente a Rivolta d’Adda, hanno già iniziato il loro cammino in ambulanza a luglio, affiancando i volontari esperti. E ora sono pronte ad affrontare questa nuova ed emozionante avventura.

"La scelta di diventare volontaria è stata dettata dal fatto di voler essere in grado di aiutare - ha dichiarato Daniela - fare qualcosa di concreto, davanti ad una persona in difficoltà, ma per farlo devi intraprendere giustamente un percorso formativo, così la scelta di iniziare con la Croce Bianca di Rivolta questa strada. Curiosità, voglia di sapere, voglia di imparare non mi ha fatto abbandonare, anche se il percorso non è affatto leggero. Lavorando e avendo una famiglia, a volte è stata dura: staccavo dal lavoro, arrivavo a casa, cenavo e poi andavo a lezione. E’ una bella responsabilità ma con la giusta preparazione, puoi renderti utile ed è bello sentirsi utili. Aiutare come volontaria mi fa stare bene".

Anche se hanno già acquisito una certa dimestichezza con le operazioni, le tre volontarie dovranno completare ancora alcune ore di affiancamento prima di diventare ufficialmente operatori Dae per il "118". Un passo fondamentale per chi, come loro, ha scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al servizio della comunità. Nel frattempo, la Croce Bianca di Milano sezione rivoltana non si ferma.

Le iniziative della Croce bianca

Attivissima sul territorio, ha organizzato numerose bancarelle natalizie, un’occasione per incontrare la cittadinanza e sensibilizzare sulle attività dei suoi volontari. Le bancarelle sono state allestite a Pandino, Nosadello, Rivolta e Vailate, con l’obiettivo di farsi conoscere, raccogliere fondi per sostenere le spese quotidiane dell’associazione e, perché no, reclutare nuovi volontari per il futuro.

"Abbiamo voluto ricordare la nostra presenza sul territorio, fare due chiacchiere con i passanti e raccogliere qualche offerta in cambio di dolci e piccoli oggetti - ha dichiarato la presidente della sezione CarlaMoretti - con lo scopo di raccogliere qualche soldo per sostenere le tante spese che abbiamo e che dobbiamo coprire per poter andare avanti finanziariamente".

Ambulanza in dono per l'Ucraina

Durante la bancarella di Rivolta, questa domenica, le volontarie erano in compagnia di un ospite speciale: "Abbiamo anche portato la nostra ambulanza che abbiamo dismesso dal nostro parco macchine per il superamento di chilometri massimi imposti da AREU e che, per questo motivo, abbiamo deciso di donare all'Ucraina".

Nel clima natalizio, la solidarietà si fa più forte e la presidente ha lanciato un appello a chiunque voglia contribuire al sostegno dell’associazione: "Chi desidera aiutare la Croce Bianca può effettuare un bonifico bancario su CRED. COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO, Filiale Rivolta d'Adda, con il seguente IBAN: IT20I0844157080 000000002150, intestato a CROCE BIANCA MILANO Sezione di Rivolta d'Adda".