Tre infortuni sul lavoro in poche ore, 18enne trasportato in elisoccorso

Crema

Sul posto le ambulanze della Croce rossa di Crema e i carabinieri.

Tre infortuni sul posto di lavoro nel giro di due ore. L'ultimo ha visto coinvolto un 158enne trasportato in ospedale in elisoccorso. E' quanto accaduto oggi, 18 gennaio 2022, a Crema.

Infortunio sul lavoro, ferito 18enne

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 14.30 in via Rossigonoli a Ombriano (Crema). Vittima un 18enne soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce rossa di Crema. Il personale del 118 ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sempre in codice giallo, che si è alzato in volo da Bergamo. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

Un altro infortunio a Ombriano

Sempre a Ombriano, in via Carlo Martini, solo due ore prima si era verificato un altro infortunio. Erano circa le 12.15 quando un'ambulanza della Croce rossa di Crema è stata chiamata a intervenire in via Martini per soccorrere un 36enne. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale a Crema in codice verde. Anche in questo caso sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

Ambulanza per un 58enne in via Verdi

Intorno alle 13.30, invece, la chiamata è partita per un 58enne rimasto ferito, sempre sul posto di lavoro, in via Giuseppe Verdi. L'ambulanza della Croce rossa di Crema lo ha raggiunto in codice giallo, ma è stato poi disposto il trasferimento in ospedale in codice verde. Presenti, ancora un volta, i carabinieri della Compagnia di Crema.

Scivola sul ghiaccio, ferita una 49enne

Sempre a Crema, questa mattina, una donna di 49 anni era stata soccorsa in via Bottesini dopo essere scivolata su una lastra di ghiaccio nei pressi della scuola. La donna è stata soccorsa, intorno alle 8.30, dalla Croce rossa di Crema e trasportata al Maggiore in codice verde.