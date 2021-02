Travolto in bici da un’auto, muore 78enne

E’ stato travolto da un’auto mentre percorreva la Provinciale 19 a Campisico, lungo la strada che collega a Capralba. Per lui, Angelo Carioni, 78enne di Trescore Cremasco non c’è stato nulla da fare.

Travolto in bici

E’ successo ieri pomeriggio, 25 febbraio 2021, poco prima delle 14. Carioni era uscito per una passeggiata in bicicletta approfittando della bella giornata. Una pedalata in campagna fino all’incrocio con la SP 19 che collega Capralba a Campagnola Cremasca. Lì, il 78enne ha attraversato la strada ma non si è accorto che stava sopraggiungendo una Mercedes Classe A guidata da un 21enne di Crema.

Muore a 78 anni

L’impatto è stato inevitabile e violento. L’uomo è stato sbalzato dalla bici che è finita poi nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Sul posto, allertati dal 21enne che si è subito fermato a prestare soccorso, è giunta poco dopo un’ambulanza della Croce verde in codice rosso mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso. I soccorritori, giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 78enne.

Presenti anche gli agenti della Polstrada di Crema per i rilievi dell’incidente. Il 21enne, alla guida dell’auto, è risultato negativo a test anti droga e alcol.

