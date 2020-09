Travolto in auto da un camion, ferito 78enne FOTO

Travolto in auto da un camion, ferito 78enne. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 16.30 lungo la SS472 ad Agnadello.

Schianto ad Agnadello

L’incidente, avvenuto all’incrocio tra la SP 90 e la SS472 ha coinvolto un camion, condotto da un 33enne e un’auto proveniente da Rivolta condotta da P.B., trevigliese di 78 anni. E’ stato il pensionato a occupare l’incrocio senza vedere, forse per un colpo di sole, il camion che stava sopraggiungendo. Inevitabile e violento lo schianto.

Sul posto due ambulanze della Croce rossa di Treviglio e della Croce Bianca di Rivolta in codice giallo, oltre ai Vigili del fuoco di Treviglio, alla Polstrada di Crema e ai carabinieri della Compagnia di Crema.

Ferito un 78enne

Ferito in modo più grave, ma non in pericolo di vita, il 78enne che è stato trasportato in ospedale a Lodi in codice giallo. Anche il 33enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma in codice verde.

Disagi per la circolazione dovuti alle operazioni di rimozione dei mezzi affidati al soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta.

TORNA ALLA HOME