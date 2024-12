Travolto dal braccio meccanico della gru, operaio 58enne muore in cantiere

Un altro tremendo incidente sul lavoro, un'altra vittima che si aggiunge alla già lunga e triste lista del 2024. A perdere la vita questa mattina, giovedì 5 dicembre 2024, in un cantiere di Soncino è stato Giuseppe Bolognini, operaio di 58 anni residente a Pumenengo. Travolto dal braccio meccanico di una gru non ha avuto scampo. Inutile, infatti, ogni tentativo di salvargli la vita.

Incidente mortale sul lavoro

L'infortunio, dall'esito fatale, è avvenuto questa mattina nel cantiere del nuovo polo scolastico in costruzione in via Alda Merini a Soncino (Cr). L'allarme è scattato intorno alle 11.20. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ora al vaglio dei carabinieri di Soncino giunti poco dopo sul posto.

Travolto dal braccio della gru

Secondo una prima ricostruzione il 58enne sarebbe stato travolto dal braccio meccanico telescopico di una gru che si sarebbe staccato dalla betoniera in seguito al cedimento del terreno. Immediata la chiamata al "112" che ha inviato sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Orzinuovi, anche un'automedica, un'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi e l'elisoccorso da Brescia.

I soccorritori hanno cercato di rianimare il 58enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Sul cantiere sono giunti poi anche i tecnici dell'Ats Valpadana che, insieme ai carabinieri, dovranno ora appurare le eventuali responsabilità legate al rispetto delle norme di sicurezza in cantiere.