Travolta e uccisa mentre attraversava la strada, giovedì i funerali di Flaviana Beretta

Saranno celebrati giovedì 30 gennaio 2025, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Bagnolo Cremasco i funerali di Flaviana Beretta, l’infermiera 62enne in pensione, residente a Chieve, travolta e uccisa da un’auto nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio a Bagnolo Cremasco. La donna, che stava attraversando la strada a piedi con il suo Siberian husky, salvatosi miracolosamente, la Provinciale 235 Crema-Lodi, all’altezza dell’incrocio per la frazione di Gattolino, non è sopravvissuta alle gravissime ferite.

Un 22enne accusato di omicidio stradale

La Procura di Cremona ha aperto un procedimento penale nei confronti del conducente della "Mercedes", K. M. 22 anni, di origini albanesi ma domiciliato a Crema, a cui il Pubblico Ministero Alessio Dinoi, titolare del fascicolo, imputa i gravi reati di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’automobilista, infatti, dopo averla investita, caricata sul cofano e sul parabrezza della macchina e trascinata per una trentina di metri sull’asfalto, non si è fermato a soccorrere la donna, lasciandola al suo destino, agonizzante in mezzo alla carreggiata: la sessantaduenne non è deceduta sul colpo ma dopo il suo arrivo in condizioni disperate all’ospedale di Lodi. Il giovane si sarebbe poi “ravveduto” tornando sul luogo del sinistro dopo circa mezzora, ma questo non gli eviterà di dover rispondere anche delle pesanti aggravanti contestategli dal magistrato inquirente.

Ieri l'autopsia sul corpo della 62enne

Il Sostituto Procuratore ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per fare luce, attraverso la disanima delle ferite, sulla dinamica dell'incidente e per accertare che il decesso sia legato unicamente ai gravi traumi riportati. L'esame, svolto da Giacomo Belli e Luca Morini è stato effettuato ieri, lunedì 27 gennaio, nell'obitorio di medicina legale dell’ospedale di Casalpusterlengo. Oggi, 28 gennaio, l'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura e la famiglia dell’ex infermiera ha così potuto fissare la data dell’ultimo saluto che si terrà giovedì mattina a Bagnolo Cremasco. Al termine della cerimonia è prevista la tumulazione nel cimitero di Bagnolo Cremasco.

La famiglia vuole giustizia

La tragedia ha destato profonda commozione e sconcerto in tutta la zona riaprendo anche le polemiche sulla pericolosità dell’intersezione dove si è consumata. Flaviana Beretta ha lasciato una sorella e il marito il quale, per fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità dell’incidente e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale per la Lombardia Matteo Coradi, si è affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con la collaborazione dell’avvocato Laura Bastia del foro di Milano.