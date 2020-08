Travolta dal treno al passaggio a livello, la procura di Lodi apre un’inchiesta

La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta sulla morte della donna travolta dal treno al passaggio a livello fra lodigiano e cremonese.

Passaggio a livello guasto

Ferragosto nel dramma per una donna che ieri, sabato 15 agosto, è stata travolta e uccisa da un treno regionale di Trenord. Secondo inquirenti e testimoni, il passaggio a livello fra Maleo (LO) e Pizzighettone (CR), non funzionava. Le Ferrovie negano, motivo per il quale la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta.

Passeggeri illesi

Dopo l’incidente, la tratta in questione è stata interrotta per i rilievi del caso. Sono stati istituti bus sostitutivi per i passeggeri del treno, fortunatamente rimasti illesi. Sembra che il passaggio a livello fosse già stato fuori uso in passato.

