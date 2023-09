Trasporto ferroviario affidato per altri dieci anni a Trenord

Il servizio di trasporto ferroviario in Lombardia verrà affidato a Trenord per altri dieci anni. Il contratto di servizio con Regione è in realtà scaduto lo scorso 31 luglio, tuttavia, dopo le proroghe nell'emergenza Covid e in attesa della ratifica del nuovo accordo (imminente), il precedente accordo si intende tacitamente prorogato.

Come riporta Prima Bergamo, il rinnovo lo ha illustrato l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, alla Quarta commissione prima della pausa estiva. Hanno protestato invece le opposizioni a Palazzo Pirelli, che vorrebbero una messa in gara, almeno parziale, del servizio.

Gli obiettivi dell'azienda

L'assessore ha anche indicato i nuovi obiettivi che l'azienda dovrà raggiungere, tra cui anche l'aumento dei chilometri-treno da 42 a 50 milioni all'anno, così come un incremento della puntualità (attualmente all'89,5 per cento) di almeno due punti percentuali. Per quest'anno, la stima del totale dei passeggeri si aggira intorno ai 182 milioni, ovvero circa il venti per cento in meno rispetto al 2019, cioè l'ultimo anno prima dell'arrivo della pandemia.

La Lombardia, però, intende arrivare nel giro dei prossimi dieci anni a quota 272 milioni, con una crescita quindi del cinquanta per cento circa. Per raggiungere questo obiettivo, si intende aggiungere nuove tratte commerciali, come quella che da fine 2026 collegherà Bergamo all'aeroporto di Orio, ma anche attraverso un ampliamento e rinnovo della flotta dei treni, con un investimento da parte della Regione di due miliardi di euro.

I nuovi convogli

In totale i nuovi convogli ordinati sono 222 e, lo scorso giugno, è stato consegnato il numero 111, quindi si è a metà del percorso. Altri 23 sono quelli Tilo in comproprietà con il Canton Ticino, oltre a quelli a idrogeno per la linea Brescia-Iseo-Edolo. l'operazione di rinnovo prevede l'invio di due convogli nuovi al mese e dovrebbe concludersi nel 2025, portando l'età media della flotta a dieci anni contro gli attuali 15,8 anni.