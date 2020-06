Le super guarnizioni viaggiano da Pianengo a Dubai VIDEO

Da Pianengo agli Emirati Arabi: le super guarnizioni petrolchimiche da cinque metri e 1700 chili di Abo danno spettacolo lungo le strade del Cremasco. Arriveranno a Dubai via mare.

Un trasporto “oversize”, quello che sabato è avvenuto tra la Abo di Pianengo e il porto di Genova. L’azienda cremasca nata nel 1985 ha infatti consegnato con grande soddisfazione un’importante commessa per la quale sono serviti circa 2 mesi di lavoro e che è stata interamente prodotta nello stabilimento guidato dal titolare Roberto Carioni. Si trattava di alcuni enormi guarnizioni dirette a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per il progetto “Petrochemical Nord Europa”.

“La fornitura realizzata dalla Abo, commissionata dal cliente italiano FBM Hudson Italiana di Terno d’Isola (Bergamo), riguarda guarnizioni di tipo Kammprofile e metalloplastiche in acciaio inossidabile con diametri dai 4 ai 5 metri. Il materiale è stato trasportato in un imballo idoneo per il via mare dalle dimensioni di 500 per 360 per 390 centimetri per un peso complessivo di 1700 chilogrammi” fa sapere l’azienda in una nota. Ecco le spettacolari immagini del trasporto.

