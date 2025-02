Trasporti, mercoledì scatta lo sciopero dei treni regionali

I treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona saranno a rischio per tutta la giornata di mercoledì, 5 febbraio 2025, a causa dello sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Orsa.

Sciopero dei treni

Dalle 3 di mercoledì alle 5 fi giovedì le corse sulle linee lombarde potranno subire variazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it.

In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21; le corse in partenza dopo le ore 21 non saranno garantite. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.