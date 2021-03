Tragico infortunio sul lavoro a Rivolta, muore 46enne

Non c’è stato nulla da fare per il 46enne rimasto coinvolto ieri sera, 7 marzo 2021, in un infortunio mentre si trovava nell’azienda agricola dove lavorava.

Tragico infortunio, muore 46enne

E’ successo a Rivolta, all’interno della azienda agricola Milanesi in via Ariosto. L’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri sera quando i colleghi del 46enne Luigi Vailati, residente in paese, lo hanno trovato schiacciato dal muletto che stava guidando. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Per il 46enne, però, non c’è stato nulla da fare. Ancora da stabilire, infatti, le cause del decesso, non si esclude anche la possibilità che l’operaio, che lavorava in azienda fin da ragazzino, sia stato colto da un malore improvviso.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, i carabinieri di Crema e i tecnici di Ats Valpadana per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

