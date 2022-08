Tragedia in Liguria, 68enne di Offanengo si tuffa in mare e muore

Angelo Fuso Nerini si trovava a Pietra Ligure in vacanza. Stava pescando tranquillo e aveva deciso di tuffarsi nel mare quando con ogni probabilità è stato colpito da un malore. E' stato poi ritrovato esanime sul fondo.

Le dinamiche della tragedia

Come riporta PrimaCremona.it la tragedia è avvenuta ieri mattina, mercoledì 24 agosto 2022, tra le 11 e le 12. Angelo stava pescando sul molo di Pietra Ligure, in provincia di Savona, vicino ai Bagni Lido, all'improvviso gli è caduto un attrezzo in acqua e prontamente si è tuffato per recuperarlo.

Nel momento in cui stava nuotando deve essere stato colto da un malore. Per questo non è più riuscito a riemergere ed è andato a fondo. I bagnini dello stabilimento balneare sono subito intervenuti buttandosi nel mare per recuperarlo riuscendo a portarlo a riva.

Non c'è stato niente da fare

Immediati gli interventi poi della Croce Bianca di Borgio e degli operatori sanitari del 118 che muniti di defibrillatore hanno cercato di rianimare l'uomo il cui cuore aveva smesso di battere. Ci hanno provato in tutti i modi ma non c'era ormai più niente da fare e il turista non ce l'ha fatta.

È stato dichiarato il decesso e prontamente allertata la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto. Angelo Fuso Nerini era nato a Crema ma viveva da molti anni nel comune di Offanengo. Aveva 68 anni.