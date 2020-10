Tragedia in azienda agricola: cade in una vasca per il biogas e muore

Tragedia in un’azienda agricola di Dovera nel pomeriggio di martedì 20 ottobre 2020: operaio 49enne cade in una vasca per la produzione di biogas e muore.

Dramma in azienda agricola

Un operaio di 49 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre 2020 in un’azienda agricola di Dovera. Il dramma è avvenuto intorno alle 16.30. L’uomo stava compiendo delle operazioni di manutenzione della vasca di biogas all’interno della quale si trovavano circa 2 metri di liquami.

Muore operaio 49enne

Il braccio del cestello della gru, sul quale si trovava l’operaio, ha ceduto facendo cadere il 49enne nella vasca. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Ats.

