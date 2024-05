Tragedia a Spino, un uomo muore nella sua auto in fiamme

Tragedia ieri sera, 21 maggio 2024, a Spino d'Adda: un uomo è deceduto mentre si trovava all'interno della sua auto avvolta dalle fiamme.

Tragedia a Spino

L'allarme è scattato ieri sera, intorno alle 18.30 in via Antonio Stradivari a Spino d'Adda. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti dopo aver notato un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Crema insieme al personale della Croce rossa di Lodi in codice rosso. Attivato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, ma è stato tutto inutile. Per il conducente non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che dovranno ora fare luce sulla dinamica di quanto accaduto anche se l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

