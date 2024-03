Tra l'auto e l'hotel aveva più di sessanta chili di droga

Colpo grosso al narcotraffico nel Cremasco: ieri pomeriggio, martedì 26 marzo, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo - italiano, 50enne con precedenti - accusato di detenzione a fine di spaccio. Tra l'automobile su cui viaggiava e la stanza d'hotel in cui viveva, i poliziotti hanno recuperato oltre 60 chili di stupefacenti.

Narcotraffico tra Milanese e Cremasco

A firmare l'operazione sono stati gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo, che ieri durante un servizio hanno notato in via Alessandrina, nella cittadina a nord di Milano, un'automobile guidata dallo spacciatore. Avendolo riconosciuto, gli agenti hanno deciso di approfondire e di vederci chiaro. Hanno quindi seguito l'auto, che nel frattempo era stata identificata risultando di proprietà di una società di noleggio.

Da Cinisello Balsamo a Crema

I poliziotti hanno seguito l'uomo per oltre 55 chilometri, arrivando fino a Crema. Una volta giunti nei pressi del viadotto della Paullese sul fiume Serio, il 50enne è quindi stato fermato per una perquisizione. Gli agenti gli hanno rinvenuto addosso due cellulari, ma soprattutto all’interno della macchina aveva ben 29,5 kg di hashish.

Sarebbe già abbastanza, ma i poliziotti hanno ovviamente deciso di approfondire ulteriormente. Oltre alla droga e ai cellulari l'uomo aveva con sé una chiave riconducibile a una struttura ricettiva di Monza, di fatto utilizzata dall’uomo come domicilio. E inevitabilmente è scattata anche una seconda perquisizione. A Monza la Polizia ha quindi scovato altri 29 chilogrammi di hashish, oltre a 2,5 kg di marijuana, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. L'uomo si trova ora in carcere a Monza, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Il 50enne è stato condotto presso la casa circondariale di Monza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

