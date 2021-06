Danni e sporcizia, tornano i vandali al centro sportivo

Danni al chiosco, griglie della piscina strappate, rifiuti e bottiglie di alcolici abbandonati nella vasca. Questo il triste spettacolo che lo staff di "Asm" si è trovato davanti dopo un’altra notte brava al centro sportivo di Pandino.

Le scorribande si erano interrotte con lockdown e coprifuoco causa pandemia ma tra sabato e domenica i teppistelli sono tornati.

"Veniamo da mesi difficili, in cui avremmo potuto imparare qualcosa di buono, ma purtroppo non è stato così per tutti - si legge nel comunicato pubblicato dalla Direzione sui social network la mattina seguente - le risorse economiche non sono infinite. Stanotte qualcuno è entrato abusivamente e ha deciso che fare il bagno. Non fosse sufficiente per colmare la noia, ha commesso numerosi atti vandalici, senza probabilmente pensare che stavolta la denuncia non gliela toglie nessuno".