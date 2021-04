Torna in servizio il dottor Erno Bombelli

Dopo la breve parentesi con la dottoressa Tiziana Divino, a Spino d’Adda torna il dottor Erno Bombelli.

Torna Erno Bombelli

Lo comunica l’Ats Valpadana, che all’inizio del mese aveva annunciato che la dottoressa avrebbe concluso il 9 aprile la propria attività come medico di medicina generale a Spino D’Adda.

Per garantire la continuità dell’assistenza, è stato nominato un incaricato provvisorio, che sarà proprio il neo-pensionato Erno Bombelli, che aveva già dichiarato la sua insofferenza nei confronti della sua condizione di inattività iniziata il 4 febbraio scorso.

Cosa devono fare gli assistiti?

Quando l’ambulatorio di via Quaini è rimasto vuoto, l’Ats ha contattato il Comune, che ha fatto il nome di Bombelli, il quale ha acciuffato al volo l’occasione presentatasi alla sua porta, per la gioia dei tanti concittadini che avevano sofferto il suo pensionamento, dopo tanti anni di lavoro in paese.

L’assistenza sarà garantita automaticamente, senza necessità per gli assistiti di operare una nuova scelta.

A meno che si desideri cambiare medico. In tal caso, è possibile farne richiesta all’Ufficio Scelta/Revoca ASST Crema di via Gramsci.

Gli orari

Bombelli subentrerà alla dottoressa Divino svolgendo la propria attività lavorativa con i seguenti orari di ambulatorio: lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.30; sabato dalle 10 alle 12.

TORNA ALLA HOME