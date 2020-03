Tir ribaltato a Vailate, ferito un uomo

Tir ribaltato in via Martiri della Libertà, a Vailate. E’ successo un’ora fa. Un uomo è rimasto ferito, ma non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.

Tir ribaltato a Vailate

Brutto incidente a Vailate, in via Martiri della Libertà stamane intorno alle 12. Per motivi ancora da appurare, un mezzo pesante si è ribaltato in mezzo alla carreggiata, paralizzando il traffico. Un altro veicolo è rimasto coinvolto, ma solo il conducente di uno dei due mezzi ha riportato lesioni. Allertate in codice rosso, sono state inviate sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta e una della Croce rossa di Romano.

Trasportato in ospedale

“Ci sono due soccorritori che in questo momento stanno mettendo l’uomo sulla lettiga – ha raccontato il sindaco Paolo Palladini, recatosi sul posto – Non saprei dire come sta, non è possibile avvicinarsi”.

Al seguito dei soccorritori c’erano i carabinieri di Vailate, la Polstrada di Cremona e due auto della Polizia locale. Una di Misano e l’altra di Vailate. Presente anche il comandante della stazione vailatese della Polizia locale Fausto Tovo, che nelle prossime ore potrà dare ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

