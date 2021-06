Test salivari molecolari, Moratti: "Risultati incoraggianti, solo due positivi su 3617 esami"

Sono incoraggianti gli esiti della sperimentazione dei test molecolari salivari per la diagnosi di positività al Covid partita in alcune scuole di tutte le province della Lombardia lo scorso mese di maggio. A fronte infatti di 3.617 test effettuati sono solamente 2 le positività riscontrate.

"Siamo molto soddisfatti - spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti - non solo di questi primi risultati, ma anche della possibilità di aver potuto usare uno strumento diagnostico, già in uso in Europa e Stati Uniti, che non comporta la presenza di personale sanitario per la raccolta del campione e, nella sua estrema semplicità e praticità, è assolutamente ideale per le scuole".