Terremoto in Lombardia: 3,8 gradi della scala Richter

Pochi minuti fa, attorno alle 17 di oggi giovedì 17 dicembre, si è verificato un terremoto in Lombardia.

Terremoto in Lombardia

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si situa in provincia di Milano. La scossa è stata registrata alle 16.59 e la magnitudo – l'”intensità” del terremoto – è stata provvisoriamente stimata a 3,8 gradi della scala Richter. Su Twitter, in questi minuti, alcuni utenti parlano di una scossa “molto breve ma intensa”. Altri parlano di due scosse a distanza di una manciata di secondi. E’ stata percepita in tutta la Lombardia, compresa la Bassa bergamasca.

Aggiornamento: la sala Sismica INGV-Roma ha stimato e localizzato l’epicentro, a Trezzano sul Naviglio, con ipocentro a una profondità di 8 km.

