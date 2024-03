Tentato furto in un supermercato, denunciato un 58enne

Tentato furto in un supermercato di Crema, denunciato un 58enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico.

Cerca di rubare al supermercato

I carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato un 58 anni, ritenuto responsabile di un tentato furto in un supermercato di Crema. Il 28 febbraio, poco dopo le 15.30, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Romanengo è stata inviata in un supermercato di Crema dove era stato fermato un uomo che tentava di superare le casse senza pagare della merce.

Il 58enne era stato visto dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava tra le corsie con fare sospetto. L'addetto alla vigilanza del punto vendita aveva poi notato l'uomo prendere dai banchi vendita alcuni prodotti per l’igiene intima e nasconderli nelle tasche. Lo aveva seguito dagli schermi e l’uomo si era presentato alle casse per pagare solamente alcuni prodotti di scarso valore. Quindi, l’addetto alla sicurezza e il direttore del supermercato lo hanno atteso poco dopo le casse e lo hanno fermato, contestandogli che aveva nascosto qualcosa tra i vestiti e accompagnandolo in un locale della struttura per la verifica.

Denunciato per tentato furto

Nel frattempo, avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri e la pattuglia di Romanengo si era portata sul posto, accertando che aveva tentato di portare via dei prodotti di bellezza, del valore di circa 85 euro, le cui confezioni non erano state danneggiate. La merce è stata restituita all’esercizio commerciale e, ricevuta la denuncia da parte del responsabile, i carabinieri hanno denunciato il 58enne per tentato furto.