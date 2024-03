Tentato furto in azienda cosmetica sventato dall'intervento di vigilanza e carabinieri

Avevano pensato a tutto (o quasi), ma non avevano calcolato l'intervento delle guardie giurate di un istituto di sorveglianza privato che ha dato l'allarme ai carabinieri consentendo ai militari di sventare il tentativo di furto. E' successo questa notte, intorno alle 4, a Palazzo Pignano.

Tentato furto in azienda cosmetica

Nel mirino un'azienda cosmetica di Palazzo Pignano dove, questa notte, è scattato l'allarme collegato a un istituto di vigilanza privata che si è subito presentato sul posto segnalando subito il tentativo di intrusione alla centrale operativa dei carabinieri di Crema. La guardia giurata, giunta sul posto, infatti, aveva trovato la strada che conduce alla ditta sbarrata da due auto che bloccavano l’intera carreggiata. Era evidente che fosse in atto un tentativo di furto e sono state inviate sul posto le pattuglie delle Stazioni di Crema e Vailate. Giunta per prima, la pattuglia dei Carabinieri di Crema ha trovato la strada sbarrata dalle due auto, con finestrini sfondati e gomme a terra, che erano state posizionate in modo tale da impedire l’intervento.

I militari hanno proseguito a piedi, correndo, verso la ditta di cosmetica e, in quel frangente, hanno sentito dei forti rumori provenire

dall’azienda. Quando sono arrivati, hanno verificato che i ladri erano appena scappati a piedi, lasciando sul posto un furgone che era stato parzialmente caricato con della refurtiva. Con l’arrivo delle altre pattuglie, sono iniziate le ricerche dei fuggitivi nella zona, ma non sono stati rintracciati.

Bottino da 60mila euro, recuperato

In seguito, anche con il supporto del personale dell’Aliquota Operativa di Crema, sono iniziate le indagini. Le due auto sono risultate rubate nel corso della notte nei comuni limitrofi. I ladri hanno sfondato il cancello, utilizzando il furgone come ariete. Sono entrati nel cortile della ditta e hanno forzato una finestra. Avuto accesso all’area spedizioni, hanno aperto una porta e hanno iniziato a caricare il furgone con i prodotti già imballati e pronti per la spedizione.

Ma l’arrivo rapidissimo dei carabinieri li ha messi in allarme e hanno, prima tentato la fuga con il furgone carico, ma il mezzo è rimasto incastrato tra alcuni bancali e un container. A quel punto, sono scappati a piedi. I militari hanno proceduto al recupero del furgone, risultato rubato la stessa notte in un paese della zona, al cui interno sono state trovate oltre 30 scatole contenenti prodotti di bellezza, per un valore di quasi 60mila euro.

La refurtiva è stata restituita al titolare della ditta che ha subito il furto, mentre i tre veicoli recuperati saranno restituiti ai proprietari al termine di tutti gli accertamenti tecnici necessari.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h