Tentato furto al tennis club: presi dalla Polizia. E’ successo ieri a Crema.

Tentato furto al tennis club

Ieri notte, verso l’una, è giunta alla centrale operativa del Commissariato di Crema da parte di una società che gestisce teleallarmi, una richiesta di intervento al tennis club di via Sinigaglia, dove era stata segnalata la presenza di persone che si erano introdotte nella struttura.

Nel giro di pochi istanti è giunta sul posto una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di volante che stava perlustrando la zona. Gli agenti sono entrati silenziosamente nella proprietà e hanno

riscontrato la presenza di due ragazzi e una ragazza che, alla loro intimazione di fermarsi, si sono dati alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento, terminato a distanza di pochi metri per il tempestivo e deciso intervento degli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a bloccare i tre, tutti già noti a questo ufficio per fatti analoghi, e ad accompagnarli in Commissariato, dove sono stati denunciati per il tentativo di furto aggravato.

Nel tentativo di furto, grazie alla rapidità della segnalazione e del successivo intervento da parte della volante del commissariato cittadino, nulla è stato danneggiato o asportato.

TORNA ALLA HOME