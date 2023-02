Tentano il furto in un'abitazione, denunciate due donne

Hanno tentato il furto in un'abitazione di Trescore Cremasco ma sono state individuate e denunciate dai carabinieri di Crema. Nei guai due donne straniere di 41 e 26 anni, residenti a Milano. Una delle due è stata denunciata anche per possesso di arnesi da scasso.

Tentato furto in abitazione

La chiamata alla centrale operativa della Compagnia di Crema è arrivata ieri pomeriggio, 14 febbraio, intorno alle 16.15. Un cittadino aveva notato un’auto con targa straniera arrivare a forte velocità e fermarsi di fronte alla casa disabitata dei suoi genitori a Trescore Cremasco. Dall'auto erano scese delle persone che erano poi entrate nell'abitazione.

Pochi minuti dopo sul posto è arrivata la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e i militari hanno immediatamente bloccato l’auto segnalata, con la 26enne alla guida. La donna, alla richiesta sui motivi della sua presenza in zona, ha trovato una scusa risultata non vera. I militari sono quindi andati nella casa segnalata e hanno subito notato la porta di ingresso danneggiata e aperta. Hanno fatto un giro all’interno e hanno sorpreso una donna che rovistava nei cassetti con in mano una torcia e un grosso cacciavite.

Denunciate due donne

Hanno quindi bloccato e identificato anche la seconda donna. I militari hanno quindi accertato che la porta di casa era stata forzata e aperta

utilizzando il cacciavite in possesso della 41enne e che nulla era stato rubato. Poi, con l’ausilio di un’altra pattuglia dei carabinieri della Stazione di Crema, hanno accompagnato le donne in caserma a Crema.

Il cacciavite, della lunghezza di 32 centimetri, è stato sequestrato, mentre le due donne sono state denunciate per tentato furto in abitazione in concorso e, una di loro, per il possesso dell’arnese da scasso.