Tentano il furto al supermercato, tre denunce

Un uomo e due donne, tra i 35 e i 44 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Pandino per aver tentato un furto all'interno di un supermercato di Spino.

Tentato furto al supermercato

Il 17 febbraio, verso le 19.30, una pattuglia dei carabinieri di Pandino si trovava a passare nei pressi di un supermercato di Spino d’Adda e ha

notato uscire dalla struttura una donna, già ben conosciuta perché in passato già coinvolta in furti all’interno di esercizi commerciali. I militari hanno subito notato che nascondeva qualcosa sotto il giubbino e, per questo motivo, l'hanno fermata per controllo. Poco dopo, dal

supermercato è uscito anche il suo compagno ed era chiaramente visibile che anche lui aveva dei prodotti nascosti sotto il giubbino e nelle tasche dei pantaloni. Entrambi sono stati accompagnati all’interno del negozio e l’uomo ha provato a eludere il controllo in più modi, senza riuscirci.

Coppia beccata con la merce nel giubbotto

A seguito della perquisizione, entrambi sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di alcune decine di euro, che avevano preso dai banchi vendita del negozio e che non erano presenti nello scontrino della loro spesa che riportava solamente il pagamento di

pochissimi prodotti. Poco dopo, si è presentata sul posto un’altra donna che, nell’uscire dal supermercato, ha riferito ai militari di essere un’amica della coppia e di voler pagare i prodotti che avevano tentato di rubare.

I militari si sono insospettiti e, dai movimenti goffi, hanno capito che anche lei aveva dei prodotti nascosti sotto i vestiti. E la perquisizione ha

confermato che anche lei era uscita dalla struttura senza pagare della merce. Terminati gli accertamenti, i carabinieri di Pandino hanno

denunciato i tre per tentato furto.