Tamponamento sulla Paullese, tre feriti

Tamponamento sulla Paullese

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 lungo la Paullese nel territorio comunale di Madignano. Uno schianto molto violento che ha visto un furgone tamponare un mezzo pesante per poi finire la sua corsa contro un camion cisterna.

Un ferito grave

Ferito in modo serio il conducente del furgone per il quale è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, successivamente fatto rientrare. L’uomo è stato portato in ospedale a Crema in ambulanza dove è giunto in codice giallo. Sul posto oltre ai sanitari anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi.

La Paullese è stata chiusa il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e mezza in sicurezza della strada.

