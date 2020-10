Tamponamento in via De Gasperi, traffico rallentato a Pandino

Un tamponamento che ha coinvolto più veicoli ha creato non pochi disagi alla circolazione. E’ successo questa mattina intorno alle 7.30 in via Alcide De Gasperi a Pandino.

Tamponamento in via De Gasperi

L’incidente è avvenuto lungo la Sp 472 nel tratto pandinese che porta verso Dovera. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti più veicoli e quattro persone, tra cui due donne di 31 e 74 anni e un uomo di 76.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta che ha trasportato un ferito in codice verde all’ospedale di Crema. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Crema e il soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta.

TORNA ALLA HOME