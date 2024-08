Tampona un camion poi lo schianto, muore un motociclista di 24 anni

Schianto mortale, questa mattina, lungo la Sp 90 che collega Rivolta all'ex Statale 472: vittima un motociclista di soli 24 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Schianto mortale a Rivolta

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.15, nel tratto di provinciale dall'incrocio con l'ex Statale 472 che collega Agnadello e Pandino porta a Rivolta. Il motociclista, un 24enne di Liscate (Milano), si trovava in sella alla sua moto, una Triumpgh 675 triple e stava viaggiando in direzione di Rivolta quando, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un camion che trasportava scarti industriali per poi proseguire la sua corsa fino allo schianto contro una Mercedes Gla che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia Stradale, ma per il 24enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. La strada è poi rimasta chiusa in entrambe le direzioni per i rilievi e lo sgombero dei mezzi.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h