Tagliava la coca con la Tachipirina: arrestato 60enne

“Tagliava” la cocaina con compresse di Tachipirina. Un 60enne cremasco è stato arrestato ieri sera, lunedì 4 maggio, dai carabinieri del Nucleo operativo dei carabinieri di Crema, supportati dal Nucleo radiomobile.

Arrestato pusher cremasco

L’uomo era sotto l’occhio attento degli inquirenti da tempo, ma ieri sera è scattata per lui la trappola. E’ stato fermato a bordo della sua auto, mentre si trovava a Castelleone. E’ stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane, contenenti circa 11 grammi di cocaina. Aveva con sé inoltre ben quattro scatole del noto farmaco antipiretico, che utilizzava per tagliare le dosi da vendere.

Riforniva Castelleone e Montodine

Disponeva inoltre di un un bilancino di precisione per la suddivisione e aveva con sé circa 185 euro in contanti: soldi ottenuti, secondo i carabinieri, dalle ultime vendite. Secondo le indagini dei carabinieri, l’uomo riforniva i mercati di Montodine e Castelleone.