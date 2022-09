Taccheggiano alimentari e articoli di cartoleria alla Coop, denunciati

Alimentari, articoli di cartoleria e anche un paio di occhiali. Valeva circa 165 euro la refurtiva trovata addosso ad una coppia, 41 e 34 anni, denunciata per furto aggravato questo weekend dai carabinieri della compagnia di Crema.

Taccheggiatori alla Coop di Crema

A finire nei guai, al centro commerciale Gran Rondò di Crema, sono stati un uomo e una donna residenti in provincia di Milano, stranieri, con precedenti di polizia. La coppia è stata individuata e fermata dal personale addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza pagare. Erano circa le 19.15 di sabato quando gli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop hanno chiamato il 112, perché i due erano stati visti girare per le corsie del supermercato con un atteggiamento "strano". Una volta finito il giro, la coppia ha raggiunto le casse dove ha pagato solo alcuni prodotti del valore di pochi euro. Ma in realtà i due avevano prelevato dai banchi vendita numerosi prodotti alimentari e di cartoleria e dal negozio “Coop Ottica” avevano anche sottratto un paio di occhiali al quale avevano tagliato la placca antitaccheggio, probabilmente utilizzando una pinza. Sono quindi stati fermati dal personale di sorveglianza, in attesa dei carabinieri.

Arrivati sul posto, i carabinieri li hanno identificati e portati in caserma a Crema dove sono stati denunciati a piede libero. La refurtiva è stata recuperata e restituita all'IperCoop.