Supermercati, nuovi orari dal weekend

I supermercati cambiano gli orari a causa del permanere dell’emergenza Coronavirus. Le modifiche sono già in vigore a partire da questo weeekend.

Supermercati

Molte catene si supermercati hanno deciso di modificare i propri orari di apertura, anche per tutelare il priprio personale in questo momento di emergenza sanitaria. La raccomandazione è che a recarsi nei punti vendita sia sempre un solo componente per nucleo familiare, il minor numero di volte possibile e per il minor tempo possibile- Viene poi confermato che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere, né alimentare né di prima necessità. Quindi non c’è bisogno di correre a fare scorta di cibo.

I nuovi orari

Ecco le disposizioni decise, catena per catena. (Qui l’articolo su filaindiana, il sito per scoprire quali supermercati hanno meno coda; qui la situazione dei servizi di spesa online: c’è anche una soluzione-Glovo, indicata qui).

Esselunga – Da sabato 21 marzo e almeno fino a venerdì 3 aprile, in tutti i negozi Esselunga in Lombardia, i nuovi orari sono: da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 20; domenica dalle 8 alle 15-. Per la spesa online i tempi d’attesa si sono dilatati quindi l’azienda ha deciso di contingentare le richieste: soltanto una alla settimana per ogni utente.

Carrefour – Riduzione degli orari di apertura dei suoi supermercati, ipermercati e negozi di prossimità, in tutta Italia, almeno fino al 29 marzo: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 15. Per quanto riguarda la spesa online, l’azienda invita coloro che non fossero “persone anziane, persone diversamente abili, future mamme e neo genitori con bambini fino ad un anno di età, persone malate a fare la spesa in uno degli oltre 1000 punti vendita Carrefour sul territorio nazionale, che rimangono sempre aperti e costantemente riforniti di merce”. Al momento, infatti, ci sono lunghe code (virtuali) sul portale.

Lidl – Riduzione degli orari di apertura dei suoi supermercati: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 13.

Md – L’azienda ha deciso di tenere chiuso domani, domenica 22 marzo. Eventuali altre modifiche verranno comunicate nei prossimi giorni.

Auchan – Gli orari nei supermercati Auchan saranno i seguenti: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19. Chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo.

Conad – Da lunedì al sabato i supermercati resteranno aperti dalle 8.30 alle 19, la domenica dalle 8.30 alle 13. Per la spesa online si registrano lunghe code a causa delle tante richieste.

Coop – La catena ha deciso di mantenere il solito orario, ma di osservare la chiusura nelle domeniche 22 e 29 marzo.

Bennet – L’apertura dei punti vendita dal lunedì al sabato è prevista dalle 8.30 alle 20.30; domenica 22 marzo l’orario sarà dalle 9 alle 14

Unes – Il gruppo che gestisce i punti vendita Iper, Unes, U2 e U!, ha annunciato nuovi orari, lasciando però ai singoli negozi la facoltà di stabilirli. Per tutti vale la chiusura dei banchi serviti alle 14, tutti i giorni.

Eurospin – La catena ha annunciato per ora la sola chiusura dei punti vendita per domenica 22 marzo.

Penny Market – Gli orari saranno dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; chiusura domenica 22 marzo.

