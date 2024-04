Sull'autobus senza biglietto ma con coltello e martello frangivetro, denunciati due giovani

Hanno creato scompiglio sull'autobus sul quale sono saliti senza biglietto e rifiutandosi di fornire le loro generalità. Dopo l'intervento dei carabinieri in due sono stati denunciati perché avevano con loro un coltello da cucina e un martello frangivetro.

Sull'autobus con coltello e martello, due denunciati

E' successo poco dopo le 15 del 4 aprile. Sul posto, alla stazione dei bus a Soncino, sono intervenuti i carabinieri di Romanengo chiamati dal controllore che, durante il servizio, aveva avuto dei problemi con tre giovani che non volevano mostrare i biglietti e fornire le loro generalità. Una volta arrivati sul luogo indicato, hanno trovato i tre soggetti segnalati, ma l’autobus era già partito dopo avere impedito ai tre di salire

a bordo senza biglietto. I militari li hanno identificati e controllati e, tenuto conto che erano già conosciuti per le loro intemperanze (uno aveva anche precedenti, ndr) ed erano nervosi per il controllo, li hanno perquisiti. Uno di loro aveva nello zaino un coltello da cucina della lunghezza di 20 centimetri di cui non ha saputo giustificare il possesso, mentre un altro aveva in tasca un martello frangivetro per autobus, anche questo portato senza giustificato motivo e che ha detto di avere trovato per terra tra i sedili dell’autobus. I due oggetti sono stati sequestrati e i due giovani sono stati accompagnati in caserma dove sono stati denunciati.