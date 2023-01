Stroncato da un malore in casa, muore un 46enne

L'allarme è scattato questa notte, 27 gennaio, pochi minuti prima delle 5. Un uomo di 46 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava a casa, in via Monsignor Luigi Affini, a Soncino.

Stroncato da un malore a casa

Non c'è stato nulla da fare per Emanuele Bracca, autotrasportatore di 46 anni, molto conosciuto in paese. Poco prima delle 5 ha iniziato ad accusare problemi respiratori ed è subito stato allertato il 112 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce verde di Soncino in codice rosso. Per l'uomo, però, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

I funerali verranno celebrati lunedì alle 9.30 nella chiesa di San Giacomo.