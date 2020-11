Stefano d’Orazio dei Pooh stroncato dal Covid

Tra le vittime del Covid c’è anche Stefano d’Orazio, 72 anni, storico batterista dei Pooh. L’uomo è venuto a mancare nella serata di ieri.

Stefano d’Orazio stroncato dal Covid

Era ricoverato da una settimana, in serata le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Per i Pooh è stato anche voce e paroliere. Non aveva figli, aveva sposato nel 2017, la compagna Tiziana Giardoni.

Francesco Facchinetti: “Ci mancherà tutto di te”

“Ciao zio Sdo, grazie del bene che hai voluto a mio papà, alla mia mamma e a tutti noi. Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua intelligenza, la tua batteria infinita. Tutto ci mancherà di te, tutto”.

Lo saluta con queste parole il marianese Francesco Facchinetti, figlio di Roby, tramite delle Instagram stories dal suo profilo.

Roby Facchinetti: “Abbiamo perso un fratello”

Questo invece il post di Roby Facchinetti.

“Era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia.Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa.Preghiamo per lui.Ciao Stefano, nostro amico per sempre…Roby, Dodi, Red, Riccardo”.

