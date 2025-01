Stare bene sul posto di lavoro, l'Asst Crema promuove un corso di pilates per i suoi dipendenti

Adottare stili di vita sani per sentirsi meglio anche sul posto di lavoro. E' l'obiettivo del nuovo corso gratuito di pilates riservato ai dipendenti dell'Asst Crema partito ieri, martedì 21 gennaio, dopo l'orario lavorativo.

Un corso di pilates per i dipendenti

A tenere il corso, volto al raggiungimento del benessere aziendale è il fisioterapista Davide Considerato. Ogni martedì e giovedì, per dieci lezioni, i partecipanti potranno approcciarsi alla ginnastica posturale in un percorso sperimentale che coinvolgerà venti persone (dieci per ogni sessione, la seconda partirà a marzo). L’attività rientra tra le iniziative che Asst Crema organizza per i dipendenti ed è parte integrante del programma regionale “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”.

"L’obiettivo prioritario – spiega il direttore generale Alessandro Cominelli - è promuovere azioni capaci di favorire la diffusione di stili di vita salutari, utili anche a prevenire malattie croniche. L’auspicio è che iniziative come questa diventino abitudini. Ci sembra utile promuoverle nel luogo di lavoro, dove generalmente passiamo gran parte della nostra giornata. Una considerazione che vale ancor più se esercitiamo in un’azienda sanitaria. La proposta del pilates ha riscosso enorme successo: sono oltre centocinquanta le persone che si sono candidate, motivo per il quale abbiamo già in calendario una seconda sessione. La volontà è di trasformarlo in un appuntamento stabile, come del resto abbiamo fatto per le camminate aziendali che hanno una programmazione mensile. La pianificazione dell’attività fisica proposta è sempre svolta al termine della giornata lavorativa e gli appuntamenti sono cadenzati per favorire il turn over. Considero l’obiettivo raggiunto quando il dipendente rende quotidiana un’azione motoria. Solo così può produrre un effettivo miglioramento della salute e rendere dunque concreta ed efficace la prevenzione. I nostri incontri hanno il compito di stimolare questo passaggio".

Garantire il benessere aziendale

"La salute – aggiunge Mercurio Salvatore, Medico Competente aziendale nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria del personale - è una risorsa che va protetta e mantenuta nel tempo per garantirci anni di benessere e autonomia. La chiave per rimanere in salute è adottare stili di vita sani. Asst Crema da tempo organizza iniziative finalizzate a sensibilizzare i propri dipendenti sui benefici apportati dalla cura del corpo e della mente, offrendo loro diverse opportunità. Il pilates, così come le camminate aziendali, rientrano tra le attività proposte. Ma anche i momenti formativi con le dietiste, il lavoro di collaborazione con le mense per le proposte di menù sani, la stipula di convenzioni con pubblici esercizi che propongono pasti salutari e la partecipazione a manifestazione territoriali di spessore come la Maratonina città di Crema o la settimana europea dello sport. Iniziative alla portata di tutti che impattano nella vita del personale e che inducono a coltivare una cultura del benessere a trecentosessanta gradi".

Imparare a prendersi cura di sé

"Il progetto del Pilates - spiega Anna Maria Bona, direttore della direzione Professioni Sanitarie e Sociosanitarie – è nel cassetto da qualche tempo. Le finalità del corso si integrano perfettamente con gli obiettivi del programma regionale “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”. Il gradimento da parte del personale si è rivelato immediatamente, a poche ore dall’apertura iscrizioni. Il benessere dei dipendenti è un tema strettamente connesso alla salute di tutti i cittadini. Imparare a prendersi cura di sé e del prossimo, adottare e promuovere azioni virtuose significa migliorare la qualità della vita delle persone in tutte le sfere dell’esistenza, lavoro e relazioni compresi".

Al centro la prevenzione