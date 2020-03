Lo sport fermo anche per tutto il mese di aprile. E’ questa l’intenzione del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora riportata oggi da tutti i quotidiani. Il decreto del Governo imponeva lo stop alle competizioni sino al 3 aprile.

Sport fermo tutto aprile

Lo sport resterà fermo anche per tutto il mese di aprile. Ogni disciplina sportiva, di ordine e grado, in Italia non disputerà né competizioni ufficiali, né potrà svolgere allenamenti. Una misura che il ministro Spadafora ritiene necessaria vista l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19. E difficilmente si potrà ripartire ai primi di maggio, tanto che le diverse federazioni sportive si stanno interrogando sul futuro in attesa delle decisioni del Coni e del Governo in base all’evoluzione della situazione sanitaria.

Il rugby si ferma, stop al basket regionale

Nel frattempo, già qualche federazione sportiva ha preso alcune decisioni circa la stagione 2019/2020. Il rugby, ad esempio, ha deciso lo stop di tutte le manifestazioni. La Federazione Italiana Pallacanestro, con una lettera del presidente Gianni Petrucci, in settimana ha deciso la fine di tutti i campionati regionali, dalla serie C Gold, passando per i settori giovanili, sino all’attività di base del minibasket. A forte rischio sono anche i campionati nazionali di serie A e serie A2 maschile e le massime serie femminili.

