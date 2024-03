Spider-Tia torna a far visita ai bimbi della pediatria

Spider-Tia è tornato a far sorridere i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Maggiore di Crema.

“Mi avete fatto capire che far felice gli altri è ciò che mi rende felice”. Sono le parole di Mattia Stortini, il giovane volontario bergamasco dietro alla maschera di Spiderman che, dopo la prima visita avvenuta lo scorso gennaio, ha deciso di tornare a trovare i suoi piccoli amici.

“Dobbiamo dire a papà che ho fatto la foto con Spiderman” esclama un bambino. E ancora: “Voglio un po’ dei tuoi superpoteri per diventare un supereroe”. Lo hanno accolto così, sabato mattina, i piccoli degenti del reparto di Asst Crema diretto da Maddalena Leone quando lo hanno visto girare tra stanze e corridoi.

Mattia ha scelto di mettere a disposizione parte del proprio tempo per portare un po' di spensieratezza nelle pediatrie lombarde e l'ha fatto partendo proprio dall’ospedale di Crema.

“Dopo la prima visita a Crema, ho potuto incontrare il sorriso di tanti altri bambini in altri ospedali della Lombardia - ha detto Mattia - e vi voglio dire grazie, perché dandomi l’opportunità di entrare per la prima volta in un reparto di degenza, mi avete fatto capire che far felice gli altri è ciò che mi rende felice”.