Spesa a domicilio nella Bassa: ecco l’elenco dei negozi che aderiscono

Per fare la spesa c’è la grande distribuzione, con gli eroici commessi che sempre ringraziamo, da settimane ormai in prima linea per garantire la nostra sussistenza quotidiana e con i servizi per fare la spesa online con consegna o con ritiro nei punti vendita.

Ma non solo: in quasi tutti i Comuni sono davvero tanti ormai i negozi di alimentari che si sono organizzati per venire incontro alla popolazione “reclusa” in casa e consegnano anche loro la spesa direttamente a domicilio.

Spesa a domicilio nella Bassa

Un modo doppiamente smart per affrontare la difficoltà del momento: primo perché consente di evitare file lunghe anche ore davanti ai supermercati, ma soprattutto perché azzera praticamente il rischio contagio (che malgrado tutte le precauzioni possibili non è possibile azzerare del tutto frequentando spazi molto frequentati).

Alimentari, farmacie e… associazioni

Vale per tutti i generi alimentari, ma anche per le farmacie che offrono la possibilità di consegna a domicilio di farmaci.

E vale naturalmente anche per le tante iniziative di volontariato che si sono diffuse a macchia d’olio in molti Comuni: se siete un’associazione che offre ai concittadini (in particolare anziani) il tipico servizio “Restate a casa: la spesa ve la facciamo noi“, anche voi non esitate a scriverci!

I negozi che offrono spesa a domicilio a…

Sei un negozio che consegna? Scrivici!

Cerchiamo tutti di fare la nostra parte. Anche Prima Treviglio, nel suo piccolo. Uniti ne usciremo.

SCRIVI A: redazione@giornaleditreviglio.it

