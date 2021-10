Spaventoso incidente in auto, muore ragazzo di 27 anni

Incidente

Tragedia sulla Soncinese, tra Fontanella e Gallignano.

Tragico frontale sulla Soncinese: un ragazzo di 27 anni è morto questa sera, sabato 30 ottobre, in un devastante incidente incidente tra due auto, tra Fontanella e Gallignano di Soncino. Un altro ragazzo, di 29 anni, è invece rimasto ferito, non gravemente, nello scontro.

Tornava dalla partita dell'Atalanta

Stando a quanto emerso, il ragazzo deceduto stava tornando a casa da Bergamo, dopo aver assistito alla partita Atalanta-Lazio. Fatale lo scontro con un'altra autovettura. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che è avvenuto attorno alle 19.15. Completamente distrutta l'auto sulla quale viaggiava il ragazzo, un giovane di Casalmorano (Cremona) le cui generalità non sono ancora state rese note. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: un'automedica e tre ambulanze da Bergamo e Treviglio (Croce rossa e Casirate soccorso) e l'elisoccorso decollato da Brescia. Purtroppo però per il giovane non c'era più nulla da fare: al medico non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Soncino per i rilievi di rito e i Vigili del fuoco. L'altro ragazzo, 29 anni, milanese, è stato portato in ospedale a Crema, in codice giallo.

In alto: una delle due auto coinvolte nell'incidente, su cui viaggiava la vittima