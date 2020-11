Spacciava agli arresti domiciliari: la marijuana nel doppiofondo della Cocacola VIDEO

Già agli arresti domiciliari continua a spacciare: arrestata a Crema una donna italiana di 30 anni. Ne dà notizia PrimaCremona.it

Arrestata 30enne

Nella giornata di sabato il NORM della Compagnia di Crema ha arrestato una donna italiana di 30 anni e denunciato a piede libero un’altra donna di 29 anni che vive con lei, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia della radiomobile si era recata a casa della donna, ai domiciliari per un precedente arresto avvenuto a dicembre in cui era stata trovata in possesso di 7,5 chili tra hashish e marijuana, per verificarne la presenza.

La perquisizione

Accertata la presenza in casa della donna, i carabinieri sono stati insospettiti dal suo atteggiamento e hanno effettuato un controllo più accurato trovando all’interno dell’abitazione 30 grammi di marijuana, tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e 3.000 euro in contanti. Nell’abitazione inoltre sono state trovate una bottiglietta di plastica e una lattina di metallo opportunamente modificate con dei doppi fondo per nascondere droga e denaro.

Denunciata una 29enne convivente

La donna è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre quella che vive con lei nell’appartamento, denunciata.

