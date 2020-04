SosteniAMOBergamo parla al cuore: la solidarietà supera i 520 mila euro

“A differenza delle raccolte in atto per il sostegno all’emergenza sanitaria (con particolare riferimento ai nostri ospedali), questa campagna agisce in particolare sull’emergenza sociale di tutto il territorio bergamasco, attraverso l’attivazione di 14 Unità Territoriali che comprendono tutti i Comuni della provincia di Bergamo – spiega Enrico Fusi, vice presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca – L’emergenza è segnalata dai cittadini, che richiedono in modo impellente l’aiuto dei servizi sociali, per necessità come il sostegno per la spesa e per i farmaci, i pasti al domicilio, telefonate di sostegno e contrasto alla solitudine e alla paura, servizi di orientamento per trovare risposte alle condizioni di salute, urgente bisogno di ossigeno, tutti i servizi di assistenza domiciliare che in questa situazione vanno ulteriormente potenziati».