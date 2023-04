Sorte: "Tsunami di affetto per Berlusconi, la Lombardia ha bisogno di lui"

Sono migliaia da tutta la Lombardia i messaggi a sostegno di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in Terapia intensiva al San Raffale. Il leader di Forza Italia, 86 anni, è in condizioni serie ma, a quanto risulta, in via di stabilizzazione. Ha una polmonite e una leucemia.

"Uno tsunami di affetto per Silvio Berlusconi"

"In queste ore stiamo ricevendo migliaia di messaggi da tutta la Lombardia da parte dei nostri militanti, ma anche di gente comune, che esprimono vicinanza e sostegno al Presidente Berlusconi . il messaggio di solidarietà diffuso in queste ore da Alessandro Sorte, deputato brignanese recentemente nominato proprio dal Cavaliere nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Regione - È un lungo abbraccio, uno tsunami di affetto nei confronti di un uomo straordinario che ci ha insegnato tanto. La Lombardia ha bisogno di lui, della sua forza, della sua leadership, della sua autorevolezza internazionale. Lo aspettiamo a braccia aperte".

Il bollettino medico

Nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile 2023 anche il San Raffaele ha spiegato la situazione con una nota dei medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che hanno ufficializzato la leucemia di cui si era iniziato a parlare in giornata