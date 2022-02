Sorpreso dai carabinieri con arnesi da scasso, 29enne denunciato

Rivolta

E' successo questa notte. Il controllo è scattato dopo la segnalazione di un furto in un autolavaggio del paese.

Lo hanno trovato in possesso di arnesi da scasso e per questo lo hanno denunciato: nei guai un 29enne straniero con precedenti di Polizia, domiciliato in provincia di Bergamo.

Furto all'autolavaggio

E' successo questa notte a Rivolta. Intorno alle 2 alla Centrale operativa dei carabinieri di Crema è giunta la segnalazione di un furto in un autolavaggio di Rivolta dove poco dopo si è recata una pattuglia della stazione del paese.

I militari, mentre stavano arrivando sul posto, a circa 100 metri dal lavaggio, hanno incrociato un’auto con targa francese, con una sola

persona a bordo, che proveniva dalla direzione di marcia in cui si trova l’autolavaggio. I carabinieri hanno quindi fermato l’auto in questione e subito dopo hanno potuto verificare che in effetti era stato commesso un furto all'interno dell'autolavaggio.

Denunciato un 29enne

I ladri, dopo aver forzato una porta per accedere a un’area della struttura, avevano forzato e svuotato due cambiamonete. I carabinieri di Rivolta d’Adda hanno quindi proceduto al controllo dell’uomo fermato sull’auto francese che è risultato essere un 29enne con precedenti di polizia. L’uomo non è stato individuato come l’autore del furto, ma non sapendo giustificare la sua presenza in zona e non sapendo spiegare dove fosse diretto è stato perquisito ed è stata perquisita anche l’auto sulla quale sono stati trovati due coltelli da cucina, cacciaviti, pinze, forbici, guanti in gomma e cappello in pile di cui non ha saputo giustificare il possesso. Tutti gli arnesi da scasso in suo possesso sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.